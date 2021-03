Achtervolging eindigt met crash in hondenspeeltuin na verkeerde afslag naar Almelose wijk

Eindelijk: fooienpot Wawollie uitgereikt aan dierenvoed­sel­bank

4 maart Het is de bekendste fooienpot van Almelo, die van kringloopwinkel Wawollie. Twee keer werd het geld bij een inbraak in het pand gestolen. Maar drie keer is scheepsrecht. De pot zit weer vol en het geld (ruim 700 euro) is eindelijk geschonken aan de dierenvoedselbank in Almelo.