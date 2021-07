Advies gedragswetenschappers: verdachten van moord op Lotte (14) uit Almelo via het jeugdrecht vervolgen

De oudste broer was nog 17 toen het misdrijf op Lotte plaatshad. Een maand later werd hij in de cel 18. In principe kan het Openbaar Ministerie (OM) proberen om hem volgens het volwassenenrecht te vervolgen. Dan is een veel hogere straf mogelijk. Via jeugdrecht is een celstraf van maximaal twee jaar mogelijk, al dan niet met jeugd-tbs. Van belang daarbij is de vraag hoe volwassen zijn gedrag is voor zijn leeftijd. De rechtbank volgt doorgaans een advies van de deskundigen.