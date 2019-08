Afvalbaas uit Apeldoorn: ‘Einde aan ridicule regels afval scheiden’

Nieuwe afspraken tussen verpakkingsproducenten en gemeenten moeten er toe leiden dat ál het huishoudelijk kunststof en álle verpakkingen in de verpakkingencontainer gegooid mogen worden.

De huidige afspraken tussen de verpakkingsindustrie en de overheid, die lopen tot 2022, komen er op neer dat de industrie de kosten betaalt van het gescheiden inzamelen van verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons (pmd). Voor huishoudens leidde dat tot ingewikkelde voorschriften voor het scheiden van afval. Enerzijds omdat de industrie niet wilde betalen voor afval dat niet als verpakking was gebruikt, anderzijds omdat afvalinzamelaars geen verpakkingen wilden die niet recyclebaar zijn.

Ridicule regels

Chipszakken mogen nu niet bij het pmd, omdat ze niet recyclebaar zijn. Boterhamzakjes mogen er niet in, omdat ze pas door de consument als verpakking worden gebruikt en aluminiumfolie mag er alleen in wanneer de shoarmazaak het als verpakking heeft gebruikt. Niet als het van de rol in de eigen keuken komt.

Aan die soms ridicule regels moet een eind komen, zegt directeur Olaf Prinsen van de NVRD, een vereniging van gemeenten en afvalbedrijven. Hij zit aan tafel bij de onderhandelingen met de verpakkingsindustrie. „We zijn met het bedrijfsleven in gesprek om straks álle verpakkingen, maar ook álle plastic, in dezelfde bak te kunnen gooien. En alleen als de techniek het niet toelaat, er iets uit te laten. We gaan het simpeler maken. Het liefst al voor 2022", zegt de bestuurder uit Apeldoorn.

Niet alles recyclebaar

Voor de extra kilo’s kunststof die dat oplevert, maar geen verpakking is, willen de gemeenten betalen. De verpakkingsindustrie moet beter te recyclen verpakkingen ontwikkelen. Twee jaar geleden bleek uit een onderzoek van de NVRD dat 44 procent van het plastic in de supermarkt niet recyclebaar is.

„Als iets echt de beste verpakking blijkt, maar niet is te recyclen, dan kan het ontwikkelen van de recyclingmethode de oplossing zijn. Gemaakte kosten om aan de recyclingdoelstellingen te voldoen, worden gedragen door het bedrijfsleven”, zegt Prinsen.

Hij is tevreden over het verloop van de onderhandelingen, die dit najaar afgerond moeten worden. „Ik durf te stellen dat die gesprekken heel veel beter gaan dan een tijdje terug. De urgentie wordt aan beide kanten meer gevoeld. Er is meer begrip voor elkaars situatie.”