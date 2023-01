Afvalverwerker Leemans herrijst uit de as in Almelo, maar oorzaak verwoestende brand blijft mysterie

Nieuwe werkgele­gen­heids­im­puls voor VDL ETG Almelo: samen met Airbus in spectacu­lair project

ALMELO - VDL ETG in Almelo heeft lucht- en ruimtevaartbedrijf Airbus als klant binnengehaald. Het Almelose bedrijf dat de lucht- en ruimtevaarders helpt bij de ontwikkeling van een systeem dat in militaire vliegtuigen en drones wordt gemonteerd om cruciale informatie snel te versturen naar andere vliegtuigen, drones of een grondstation.

10 januari