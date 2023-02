Afzuigsysteem bij VV Den Ham vat vlam, brandweer verwijdert delen van gevel om te kunnen blussen

Volleybal: derbyzeges voor Devoko en Rivo, Gemini stunt bij koploper en zeldzaam verlies Flevoll

Het was derby day in de topdivsie A voor vrouwen. De zes Twentse teams op het een na hoogste niveau namen het tegen elkaar op. Daarbij waren er zeges voor Devoko, Apollo 8 2 en Rivo Rijssen. Verder zorgden de vrouwen van Kerkemeijer Gemini voor een stunt bij koploper WSV en leed Kuipers Flevoll een zeldzame nederlaag. Bij de mannen maakte Webton Hengelo geen fout tegen Olhaco, terwijl het spannend blijft in de derde divisie A.

