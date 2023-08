Agent corrigeert snelheid niet in Westerhaar: boete tientjes omlaag, maar staat schiet er bij in

indebuurt.nl Om naar uit te kijken: 3 x deze restau­rants openen dit najaar in Enschede

Wil je buiten de deur eten, dan heb je in Enschede keuze genoeg! Doe een rondje Oude Markt, duik de Walstraat in of wandel door de Zuiderhagen. Aan leuke eettenten geen gebrek. En binnenkort komen daar niet één, niet twee, maar drie nieuwe horecazaken bij. Dit zijn ze: