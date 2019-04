Agent in Almelo ‘slachtoffer’ van YouTube-sensatie

LIVE | Werkstraf geëist tegen Oldenzaal­se oud-penning­mees­ter van gehandicap­ten­ver­e­ni­ging

15:52 ALMELO - In de Almelose rechtbank dient vandaag de strafzaak tegen Johan M. (66). Het Oldenzaalse oud-raadslid wordt verdacht van het plunderen van de clubkas van de Algemene Nederlandse Gehandicaptenvereniging (ANGO), waarvan hij jarenlang penningmeester was. In totaal zou hij ruim 96.000 euro hebben verduisterd. Volg de rechtszaak hier live.