Agressieve bewoner (24) van Aveleijn in Almelo moet achter de tralies

Arjan de Vries (1961-2022), die laatste bloemle­zing in de raad is er niet meer van gekomen

ALMELO - Arjan de Vries (61) , voormalig PvdA-fractievoorzitter in de Almelose gemeenteraad, is overleden. Hij was een gepassioneerd PvdA-er die binnen de partij diverse functies en verantwoordelijkheden heeft gedragen. In het najaar werd bij hem kanker geconstateerd.

6 augustus