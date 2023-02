Agressieve ‘zeer actieve veelpleger’ veroordeeld voor heftig incident in Almelose supermarkt

Nieuwsupdate Er komt niets goeds van rotzooi: dode honden, dwangsom­men en vervuilde bossen

Wat een drama deze week in onze mooie Reggestreek. De week was nog geen dag oud en hondje Pip (1) legde het loodje, omdat hij een giftige brok doorslikte tijdens de ochtendwandeling. Hond Hondo overleefde eenzelfde hap in het chemische goedje maar net. Maar wat het nou voor spul was en wie het er neer had gegooid? Wie het weet, krijgt 1.000 euro.