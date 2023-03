Al tien jaar gevecht om Hornbach in Almelo, nergens anders duurt het zo lang: ‘Maar we trekken niet aan een dood paard’

Nederland telt momenteel achttien Hornbach-vestigingen. De zijn niet zonder slag of stoot geopend. Want concurrerende bouwmarkten zien Hornbach liever gaan dan komen. De bouwmarktgigant is wel tegenwerking gewend. Bijna altijd moest de Raad van State er aan te pas komen.

Bij de plannen voor de Hornbach-vestiging aan de Nijreessingel in Almelo zelfs meerdere malen. Waarbij de gemeente en Hornbach afgeserveerd werden, vanwege procedurefouten. Uitstel op uitstel volgde. Op een gegeven moment was het zelfs ‘einde oefening’. De hele procedure moest over. Van a tot z. Met ferme tegenstand. Het is in Almelo niet enkel een verbeten gevecht met bestaande bouwmarkten als Gamma en Praxis. Ook de provincie Overijssel heeft zich in de strijd geworpen.