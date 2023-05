Alerte vrachtwagenchauffeur ontdekt brand in Vroomshoop

met video Verstuurde berichten via Whatsapp zijn straks aan te passen, dit vindt Enschede: ‘Het is wel een beetje schijnhei­lig’

Een berichtje verstuurd waar je later spijt van hebt? Gebruikers van WhatsApp kunnen binnenkort verzonden berichten aanpassen. Handig of overdreven? Verslaggever Julia Bokdam peilt de stemming in de Enschedese binnenstad.