Aliana (38) uit Almelo voltooit kinderboek nét voor haar dood, herinnering voor haar dochtertje (3)

Ze schreef de teksten voor Engelstalige boek ook met als doel dat haar driejarige dochtertje Olivia de herinneringen aan haar levendig zou houden als ze er zelf niet meer zou zijn. De 38-jarige Almelose leed toen al aan hevige pijnen als gevolg van uitgezaaide kanker aan de dikke darm. Ze was niet rancuneus over artsen in het ZGT die naar haar zeggen de diagnose hadden gemist, maar sprak van ‘pech’. Er werd gedacht aan galstenen, maar toen daar in 2018 op de echografie niets van bleek en op haar lever ook (nog) niets was te zien, werd ze naar huis gestuurd.

Uitgezaaide darmkanker

Vorig zomer volgde, na opnieuw onderzoek, wel de juiste diagnose: uitgezaaide darmkanker. Aan kanker in de dikke darm was niet gedacht, omdat dit bij een vrouw van haar leeftijd bijna nooit voorkomt. „Pech”, zei Aliana. De in Venezuela geboren Aliana Almao deed haar verhaal drie maanden gelegen aan de vooravond van het benefiet concert, dat ze als zangeres gaf in het Kulturhus in Borne.

Quote Ze sliep steeds meer en is zondagoch­tend, nadat ze zaterdag­avond nog was gevallen, in haar slaap overleden Tom Webbink, Echtgenoot van Aliana

Project voor gevluchte Venezolanen

Met de opbrengst moest de uitgave van het kinderboek, dat ze met illustrator Josephine Ye had gemaakt, worden gefinancierd. En ze wilde nog wat doen voor een kindertehuis in Nicaragua. „Het kinderboek komt er en de resterende opbrengst van het concert is uiteindelijk overgeboekt naar de Vastenactie. Via die instelling gaat het naar een project voor de opvang van gevluchte Venezolanen in Peru”, zegt echtgenoot Tom Webbink. ,,Aliana heeft daar voor gekozen omdat de informatie die we kregen over dat tehuis in Nicaragua kregen toch wat twijfelachtig bleek.”

Hard

Tom Webbink blijft achter met de driejarige Olivia. Dat is een hard gelag, maar de Almeloër zegt er vrede mee te hebben. „Zoals het de laatste weken met Aliana ging, was verschrikkelijk. Ze was sterk vermagerd en had pijn. Ze sliep steeds meer en is zondagochtend, nadat ze zaterdagavond nog was gevallen, in haar slaap overleden.”

Uitvaart is vrijdag

De condoleance is vrijdagochtend om elf uur in de aula van Vredehof in Almelo, aansluitend is er in twaalf uur een herdenkingsbijeenkomst in het uitvaartcentrum, waarna de begrafenis volgt op de naastgelegen begraafplaats Groenendaal.