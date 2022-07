Alma College wil het wel van de daken schreeuwen; Eindelijk gaat de schop voor nieuwe Almelose vmbo-school de grond in

Scooterbe­stuur­der raakt zwaarge­wond bij botsing in Almelo, traumaheli geannu­leerd

ALMELO - Op het kruispunt tussen de Rembrandtlaan en de Maardijk in Almelo is zaterdagavond een bestuurder van een scooter zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Hulpdiensten riepen een traumahelikopter op, maar die werd geannuleerd. De persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

16 juli