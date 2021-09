Almelo bewijst Zonund (70) en haar nicht Maral (52) laatste eer; zij werden slachtoffer van de kruisboogschutter

Vleugel­noot als eerbetoon aan Almelose verzetshel­den

14:14 ALMELO - Het was een lang gekoesterde wens van de Ambassade van Vrede in Almelo: een zichtbaar symbool ter ere van stadgenoten die zich inzetten of hebben ingezet voor vrede en vrijheid. Donderdag werd die wens officieel ingewilligd met de onthulling van een herinneringsbordje bij de vredesboom in de Rumerslanden.