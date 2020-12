Almelo blameert zich met tekstgedrocht op mondkapjes. Wat zou Herman Finkers hier van vinden?

Het kan haast niet anders of de bedenker van deze geflopte dijenkletser is bij zijn bevalling van dit taalkundige gedrocht zwaar onder invloed van alcohol of andere geestverruimende middelen geweest. Was het een uitvloeisel van een iets te vroeg geplande, uit de hand gelopen digitale thuiskerstborrel? Maar dan nog: kennelijk is er niemand ten stadhuize geweest die zich in alle nuchterheid heeft afgevraagd of deze tekst nou wel zo geslaagd is. Hebben we niks beters?