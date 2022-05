Almelo deelt tik uit aan nafluiters en naroepers: strijd tegen seksuele intimidatie geopend

ALMELO - Nafluiten? Seksuele toespelingen, zonder dat de ander dat wil? Of misschien wel erger. Dat moet allemaal minder op de Almelose straten. Daarom verklaart Almelo de oorlog aan seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte.

50 procent van alle jongeren in Nederland zegt wel eens lastig te zijn gevallen op straat. Vooral vrouwen overkomt dat vaker. Twee op de drie Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar worden nagefloten, nageroepen of achtervolgd. De gevolgen zijn groot, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS, want een derde van deze groep jonge vrouwen durft de straat soms niet meer op na zo’n ervaring.

Hoewel er geen exacte cijfers uit Almelo bekend zijn, ligt er nu wel een plan klaar om seksuele intimidatie in de stad tegen te gaan. Het plan is de erfenis van voormalig raadslid Patricia Pol van Forum voor Rechts, die het onderwerp vorig jaar op de agenda zette.

Wat te doen?

Maar hoe los je zo’n veelomvattend probleem nu helemaal of gedeeltelijk op? Door van tevoren in te grijpen, zeggen ze bij de gemeente Almelo. En door duidelijk te communiceren dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet door de beugel kan.

Die standpunten krijgen vorm in een zogenaamde sociale-norm campagne. Experts gaan hiervoor langs in de sportkantines en kroegen en zijn te vinden op straat, om met Almeloërs in gesprek te gaan. Op die manier wil Almelo toekomstige problemen niet alleen voorkomen, maar de gemeente wil ook in kaart brengen hoe vaak seksuele intimidatie in Almelo voorvalt en hoe de slachtoffers of daders zich daarbij voelen.

Ondertussen laten de medewerkers zich overal op social media zien en hangen toiletten en straten vol met reclame-uitspattingen voor de campagne.

Deskundigheid vergroten

Jongerenwerkers en andere professionals krijgen in de toekomst ook extra trainingen om hun deskundigheid over het onderwerp te vergroten. Zo kunnen zij makkelijker in gesprek met jongeren uit Almelo. Belangrijke thema’s zijn dan omgaan met grenzen, gender, mannelijkheid, verschillen in seksuele moraal en seksualiteit in het algemeen.

Het eerste deel van de campagne is inmiddels afgetrapt. In het najaar gaat het programma verder. Almelo steekt 85.000 euro in het project.