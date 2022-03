Almelo dringt aan op wetswijziging in aanpak zorgfraude, en krijgt het voor elkaar

VIDEO Bestelbus raakt van de weg in Almelo, bestuurder gewond naar ziekenhuis

ALMELO - Op de Burgemeester Raveslootsingel in Almelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag een eenzijdig ongeluk gebeurd waarbij een persoon gewond is geraakt. De bestuurder van een bestelbus verloor de macht over het stuur op de kruising met de Schoolstraat en raakte van de weg. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

26 maart