Almelo en Nordhorn willen dikke vrienden worden, maar wat weten de Duitsers eigenlijk van ‘de buren’?

Ondertussen Zonder inzet 'stel gekken' zou muziekvere­ni­ging De Eendracht niet meer bestaan

ALMELO - Ooit liep Theo Wanschers fier mee in de rangen van De Eendracht. Trots op zijn uniform en de marsmuziek. Wanschers, 75 jaar lid van de muziekvereniging, mist die tijd. Jongeren willen niet meer in uniform de straat op. En de muziek die ze spelen? Bewerkte klassieke stukken zijn uit, vlotte interpretaties van hippe filmmuziek is in.

7:26