Almelo heeft burger jarenlang weten te ‘pleasen’ en heeft nu een serieus afvalprobleem

Politie zoekt nog naar overvaller Kruidvat in Almelo, man leek onbewapend

ALMELO - De politie is nog op zoek naar een man die donderdagavond een overval heeft gepleegd op het Kruidvat aan het Eskerplein in Almelo. De overvaller zou een geldbedrag hebben meegenomen. Hij had volgens de politie waarschijnlijk geen wapen bij zich. De hoop is gevestigd op getuigen.

14 oktober