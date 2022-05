Almelo krijgt een nieuw hospice, op verzoek van huisartsen en het ziekenhuis: ‘Nu niet genoeg bedden waar mensen in rust kunnen sterven’

Er is momenteel een tekort aan hopicebedden in Almelo, vertelt hospice-coördinator Elise Meenderink van de stichting Leendert Vriel, die met vrijwilligers mensen in hun laatste levensfase bijstaat. Samen met ZorgAccent opent de stichting in september een hospice in Almelo. „We kregen de vraag van Almelose huisartsen en het ziekenhuis. Ze kunnen nu heel moeilijk plekken vinden voor mensen met een hospicewens”, verklaart Meenderink.