Almelo krijgt ruimte van ‘Den Haag’ voor omstreden online opruiingsverbod

Terugbeta­ling coronas­teun kan grote consequen­ties hebben voor Twentse bedrijven: ‘Het is voor ons erop of eronder’

HENGELO/OLDENZAAL - Voor uitzendbureau Soldij Personeel in Hengelo is het ‘erop of eronder’, zegt algemeen-directeur Rick Ankoné tegen de Zwolse bestuursrechter De Kwaadsteniet. Het UWV wil dat Soldij Personeel 276.000 te veel ontvangen NOW-subsidie terugbetaalt. Ankoné houdt het op 61.000 euro.

29 januari