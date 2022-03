Almelo onder vuur na reeks verloren rechtszaken over zorggeld: ‘Gemeente bezuinigt over de rug van kwetsbare inwoners’

Geen tijd voor een baan

Door deze zorg kan Senna thuis bij het gezin in Almelo blijven wonen. Het neemt de moeder zo in beslag, dat een baan buitenshuis er voor haar niet inzit. De zorg aan Senna wordt betaald met een zogeheten persoonsgebonden budget (pgb), verstrekt door de gemeente. Twee jaar lang was het bedrag 180,63 euro per week, voor 8,5 uur zorg. In 2019 vroeg het gezin bij de gemeente verlenging aan, met een motivatie dat er meer zorg nodig was, omdat Senna ouder was geworden.