Almelo schakelt sfeerverlichting uit om energie te besparen, maar na 31 oktober gaan de lampen weer aan: hoe zit dat?

Met het tijdelijke uitschakelen van de sfeerverlichting wil de gemeente Almelo het signaal afgeven dat ‘we met elkaar zoveel mogelijk moeten besparen’. De actie maakt deel uit van de campagne ‘Zet ook de knop om’, waar in totaal veertig gemeenten aan meewerken.

‘Signaal afgeven’

Inwoners van de gemeente Almelo worden opgeroepen ook na 31 oktober energie te besparen. Maar waarom houdt de gemeente de lichten dan zelf niet uit? „Omdat we hiermee vooral een signaal willen afgeven, en dit niet de verlichting is waarmee we écht het verschil kunnen maken”, zegt woordvoerster Rosalinda van Loon van de gemeente. „In Almelo hebben we de afgelopen jaren al enorm veel maatregelen genomen om structureel minder energie te gebruiken, en dat blijven we ook doen.”

Quote Dit is niet de verlich­ting waarmee we écht het verschil kunnen maken Rosalinda van Loon, gemeente Almelo

Zo is de gemeente in 2019 begonnen met het ombouwen van 11.000 straatlantaarns naar led. Ook is het Almelose stadhuis een duurzaam gebouw, met onder meer een warmtekoudeopslagsysteem (WKO), een hoge isolatiewaarde en drievoudig glas. Wel blijft in de nachtelijke uren de noodverlichting branden. „Maar dat zijn we verplicht”, aldus Van Loon.

Het sleutelwoord

Wethouder Van Saane ondersteunt de campagne ‘Zet ook de knop om’. „Besparen is het sleutelwoord de komende periode. Ook na deze periode blijven we inzetten op energiebesparing. We proberen zoveel mogelijk mensen, organisaties, winkeliers en bedrijven te bereiken en te stimuleren om energie te besparen en we geven daarin tips en adviezen. We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de energiebesparing en willen daarin als gemeente een voorbeeld zijn.”