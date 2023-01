Almelo schoot zwaar getroffen Zierikzee direct te hulp bij Watersnoodramp: ‘Ineens waren we hier met tien kinderen thuis’

Twentse activisten die A12 bezetten nog lang niet thuis: zonder papieren opgepakt

DEN HAAG - Alle veertien Twentse klimaatactivisten die zaterdag rond de middag meededen aan de bezetting van de A12 in Den Haag, zijn opgepakt. Ze zijn in bussen afgevoerd naar het politiebureau in Den Haag. Een aantal van hen, onder wie Ico Jongerden (64) uit Almelo, heeft bewust geen identiteitspapieren bij zich.

28 januari