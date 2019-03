Almelo sluit parkeergarage na vallende betonbrokken

Rabo-lied klinkt luidkeels op Almelose Koornmarkt voor 500 euro

12:15 ALMELO - Over belangstelling en extra zangstemmen had shantykoor de Oostvaarders zaterdagmiddag niet te klagen. De flashmob in het centrum sloeg aan. Niet alleen kwamen, volgens Hendry Bosch van het koor, 56 van de 60 koorleden opdagen om mee te zingen, ook de centrumbezoekers lieten zich niet onbetuigd. Onder hen ook vrouwen en marktkooplieden, die bekende evergreens als: My bonnie is over the ocean, Kleine café aan de haven en Als de klok van Arnemuiden luidkeels meezongen onder begeleiding van twee accordeonisten.