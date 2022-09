Almelo stelt oud RMD-kantoor, aan rand centrum, beschikbaar voor noodopvang 60 asielzoekers; ‘Geschikt gebouw, op goede plek’

Superge­vaar­lij­ke verdachten ‘voor de rechter’ via video ? Advocaat Jan Vlug uit Deventer vindt het maar niets

Zwaarbewapende militairen voor de rechtbank, helikopters met sluipschutters boven de stad. Als het aan minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid ligt is dat beeld verleden tijd. Levensgevaarlijke verdachten volgen hun proces straks via een beeldscherm vanuit de gevangenis, net zoals de maffiabazen in Italië. Overijsselse rechters en advocaten bekijken het voorstel met argusogen.

17 september