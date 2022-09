zaak Schelfhorstpark OM eist 15 jaar en tbs voor moord op René Lucas in het Schelf­horst­park: officier van justitie gelooft niets van ‘verkrach­tings­ver­haal’

ALMELO - Blinde woede en pure razernij over een vermeende verkrachting dreven Richard L. (31) tot de moord op zijn plaatsgenoot René Lucas in de nacht van 24 op 25 september vorig jaar. Lucas was volstrekt kansloos tegen de 29 messteken die L. hem toebracht. Het OM eiste vrijdag een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging voor moord.

