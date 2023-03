Almelo verkoopt Huize Alexandra; al zitten er voorlopig nog 300 Oekraïense vluchtelingen in het voormalige meisjesinternaat

Reutumse renner Lars Boven heeft bij zijn debuut in Olympia’s Tour te maken met extreme omstandig­he­den: ‘Dit is een goede leerschool’

Wat goed is, komt snel. Dat geldt ook voor wielrenner Lars Boven. Op 18-jarige leeftijd won de renner uit Reutum zijn eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma Academy in Polen. Ruim twee jaar later rijdt hij in de voorhoede van Olympia’s Tour, de oudste en meest aansprekende etappekoers van Nederland.