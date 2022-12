Almelo weigert alsnog kerstbonus te geven aan 406 mensen in sociale werkvoorziening: ‘Moet landelijk geregeld worden’

MET VIDEO Twentse steden willen voorbeeld voor Nederland zijn bij verduurza­ming van huizen

ALMELO/ENSCHEDE/HENGELO - Met 850 miljoen euro kunnen drie Twentse wethouders binnen vijf jaar ruim 13.000 woningen verduurzamen. Dat was de boodschap die ze maandag in Almelo hadden voor de ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten. Die moeten met het geld over de brug komen.

