Almelo wil digitale relschoppers kunnen aanpakken: dat klinkt mooi, maar kan heel gevaarlijk zijn

Teruglezen | Nabestaan­den en slachtof­fer aan het woord in strafzaak kruisboog­schut­ter Almelo

Op de derde dag in de strafzaak van de kruisboogschutter uit Almelo kwamen de nabestaanden en het slachtoffer uit Rijssen aan het woord. Het was voor hun een emotionele dag, vol vragen en frustratie. De 30-jarige Kenzo. K. wordt ervan verdacht dat hij twee vrouwen in hun flat om het leven heeft gebracht en daarna hulpverleners probeerde te doden met zijn kruisboog. Zelf weet hij er niets meer van, zegt hij.

28 november