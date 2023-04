Almelo wil drie speeltuinen erbij voor kinderen in rolstoel en jij mag zeggen waar

indebuurt.nlWat is er nou leuker voor kinderen dan vlakbij huis te kunnen schommelen en zandtaartjes maken in de zandbak? Nog leuker is het als alle kinderen mee kunnen spelen, ook als je in een rolstoel zit. Almeloërs mogen nu zeggen welke drie speeltuinen in de stad geschikt worden gemaakt voor kinderen in een rolstoel.