Almelo zonder theater? Stad zit voor een dubbeltje op de eerste rang, Hengelo en Enschede betalen miljoenen méér

Artiesten komen er graag. Ook publiek - jong en oud - weet de weg naar het Theaterhotel te vinden. Afgelopen zondagmiddag was de sfeervolle grote zaal met 820 stoelen nog vol, bij een sinterklaasvoorstelling. Voor de komende maanden zijn verschillende voorstellingen uitverkocht, zoals de afscheidstournee van Youp van ‘t Hek, Scrooge met Helligen Hendrik en cabaretier Peter Pannekoek. Voor enkele andere voorstellingen zijn nog ‘laatste kaarten’ beschikbaar. Al met al trekt het theater ongeveer 50.000 bezoekers per jaar.

Dat neemt niet weg dat bij het seizoenprogramma, met een breed scala aan voorstellingen, er dik geld bij moet. dat is altijd zo. Want schouwburgen maken geen winst. Ze worden met (vooral gemeentelijke) subsidies in de benen gehouden. In die zin is het goedkoopste theater een dicht theater.