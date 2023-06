Almeloër (26) slaat man met houten balk op achterhoofd: slachtoffer in levensgevaar, maar poging tot doodslag niet bewezen

indebuurt.nl René van Fellini over zijn favoriete zomerse cocktails: 'Roeren in een mojito is een no-go'

Cocktailliefhebbers opgelet: wie van deze kleurrijke drankjes wil proeven, kan eens binnenwandelen bij Fellini. De horecazaak en club zit sinds 2011 in hartje Enschede aan de Bolwerkstraat en is inmiddels uitgegroeid tot een bekende plek in de stad. Eigenaar René (47) vertelt meer over de zaak, en niet te vergeten, de cocktails die op het menu staan.