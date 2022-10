Almeloër (54) maakt opmerkelijke carrièreswitch naar mental coach op tv: ‘Je moet doen waar je hart ligt’

Hij is bezig met een opmerkelijke carrièreswitch. Jan Tienstra is nog examinator bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Daarnaast is hij bezig met het opbouwen van een coachingbedrijf: Tienstra Coaching in Enschede. Een uitzonderlijke combinatie van werkzaamheden, maar wel conform zijn credo: ‘Doe waar je hart ligt, het is nooit te laat’. Of, zoals de introductie op zijn website: ‘Word wie je altijd al wilde zijn’.