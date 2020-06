Almeloër (77) knijpt verpleegster in borsten: ‘Daarom had ik een hoge bloeddruk’

Zij is emotioneel, hij boos: ergernis­sen lopen op in rechtszaak rond ’t Wetshuys in Almelo

15:51 ALMELO - Xandrine van Woudenbergh en Harry de Olde groeten elkaar waarschijnlijk niet op straat. De spanning tussen de twee is deze vrijdag te snijden in de rechtszaal. Jarenlang zaten Van Woudenbergh en Jan Torny zich in Taveerne ’t Wetshuys in Almelo te verbijten als er weer gemopper klonk over hun terras. Maar de tijd van stilzwijgend afwachten is voorbij.