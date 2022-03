Almeloër Cees van der Sluis (74), wegbereider klootschietfusie, overleden

Want daardoor bleek hij de ideale man om de decennia lang omstreden fusie tussen de klootschieters en kogelwerpers in 2014 tot stand te brengen. Daarmee schreef hij geschiedenis.

Hij had helemaal niets met deze sport toen hij er in 2007 mee in aanraking kwam. Cees van der Sluis maakte zich bij de toenmalige Nederlandse Klootschietersbond verdienstelijk met het binnenhalen van sponsors. En Van der Sluis was teammanager van de eerste gezamenlijke afvaardiging ooit van de klootschieters en kogelwerpers die in 2008 deelnam aan het Europees kampioenschap in het Ierse Cork.

Liefst op achtergrond

Twee jaar later was hij ook lid van de Nederlandse delegatie, die in Italië de faciliteiten moest checken voor het EK in 2012. „In vier dagen tijd is daar de basis gelegd voor de latere fusie”, is de overtuiging van toenmalig bestuurslid Aloys Timmerhuis. „Dat uitstapje was heel belangrijk voor het onderlinge vertrouwen. En daar zat het altijd op vast: beide partijen wantrouwden elkaar.”

Met Cees van der Sluis als aanjager werden de twee verschillende culturen en organisaties in de vier volgende jaren samengesmeed tot de Nederlandse Klootschiet Bond. Alleen oudere klootschieters weten nog hoe groot de animositeit vroeger was; de jongere generaties hebben daar allang geen weet meer van. Vooral dankzij Cees van der Sluis die in 2014 de eerste voorzitter was van de NKB. Tegen zijn zin want hij voelde zich het prettigst op de achtergrond.