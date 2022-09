Almeloër E. (23) zag file op A35 over het hoofd, moeder en zoon ernstig gewond: werkstraf geëist

Op vleermui­zen­jacht in het Almelose Hagenpark: ‘Gezonde vleermuis vliegt niet in je haren’

ALMELO - Je hoort ze niet en ziet ze ook nauwelijks. Toch is er komende vrijdag in de avondschemering een vleermuizenexcursie in het Hagenpark, rond het het Almelose Natuurhus. Met behulp van een ingenieus kastje zijn de schimmige dieren waar te nemen.

23 augustus