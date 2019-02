Almeloër Herman moet elke dag de wet overtreden om op zijn werk te komen

Het is geen heel groot leed, maar wel enorm vervelend. De geboren en getogen Almeloër Veneberg werkt sinds een tijdje bij het bedrijf Timberland op het XL-businesspark. Timberland is er blij mee en Veneberg is er blij mee. Veneberg haalde er een heftruckdiploma en werkt de ploegendiensten met plezier. Er is echter een probleem. Veneberg heeft geen rijbewijs. Hij probeerde het wel ooit, maar moest door omstandigheden stoppen. Na een hoop gedoe in de privésfeer is hij nu weer aan het werk. Hij kocht van zijn spaargeld een mooie brommobiel, een Aixam Crossline.