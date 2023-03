Almeloër kondigt huiselijk geweld vooraf in WhatsApp-berichten aan: ‘Ik knal je kop eraf’

Midden in de nacht van 11 op 12 november vorig jaar wordt de 7-jarige dochter van Fabian C. (45) uit Almelo wakker. Ze hoort hoe haar vader haar moeder mishandelt. Later vertelt ze haar moeder dat ze dacht dat vader haar had doodgeslagen. Aan het geweld gaat een gruwelijke conversatie via WhatsApp vooraf.

Rechter Venekatte schetst donderdagmiddag schetst het beeld van een relatie die zeker geen gelijkwaardige was: „Het lijkt erop dat ze thuis niets mocht en voor alles en nog wat toestemming aan u moest vragen.” Dat blijkt wel als op 11 november vorig jaar een neef van C. op bezoek wil komen als hij op zijn werk in een jeugdinstelling is. C. laat haar weten niet blij te zijn. ‘Jij moet eens stoppen met jouw irritante gedrag, ik word zo moe van jou’, appt hij haar. ‘Je wil gewoon dat er wat gaat gebeuren, ik knal je kop er nog eens af.’

En bij dat dreigement blijft het niet. Uit alles blijkt dat C. zich steeds verder opwindt. ‘Ik zit hier helemaal te trillen van woede. Je bent te ver gegaan, ik stomp je zo hard op je bek’, appt hij, terwijl de vrouw zich in alle bochten wringt om zich maar te verontschuldigen.

Nederige houding

De nederige houding haalt weinig uit. Als ze voorstelt er de volgende dag verder over te praten, als C. weer wat rustiger is, reageert hij opnieuw: ‘Ik ga jou slaan’. De dreigementen gaan ook verder als de vrouw hem vraagt het niet weer te doen bij de kinderen. Ze is uiteindelijk zo ontdaan dat ze C. voorstelt om dan maar bij hem te komen, dan kan hij haar slaan zonder dat de kinderen het meekrijgen.

Het heeft allemaal geen zin. Als C. rond een uur of één bij haar thuis komt wordt er geslagen. Onder andere met de stok waar de driewieler van de kleine mee geduwd wordt. Niet veel later vinden buren haar, ineengekropen op de grond, voor hun deur. Ze mag ze de nacht bij hen doorbrengen. Daar vertelt ze dat het niet de eerste keer is, C. sloeg haar ook al tijdens een vakantie in Spanje. Toen hij wilde dat ze een parasol ging zoeken en er geen kon vinden.

Geweld ontkend

De Almeloër geeft aan dat er wel een ruzie was waarbij de twee op de grond vielen, maar ontkent het geweld. Een antwoord op de vraag hoe ze aan het letsel kwam kan hij niet beantwoorden. C.: „Ik ken haar. Ik heb de laatste jaren heel veel twijfels over haar gehad.”

„Ik hoor geen enkele reflectie over uw eigen handelen”, zegt rechter Venekatte voordat ze C. tot 180 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld. Daarnaast krijgt C. een contactverbod.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800 2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.