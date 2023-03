Almeloër R. (32) half jaar de cel in voor diefstallen katalysatoren: ‘Hoorde dat ze veel geld waard zijn’

Even later vertrekken de twee in een grijze BMW. De buurvrouw noteert het kenteken en belt haar buurman. De politie wordt ingeschakeld en ziet al snel de BMW. Bij het zien van de politie gaan de twee er vandoor, maar stoppen even later, stappen uit en rennen weg. In de kofferbank worden drie katalysatoren gevonden.

Sleutels in onderbroek

Eén van de dieven wordt gepakt als hij alsnog een kijkje komt nemen bij de achtergelaten BMW. Het is R. (32) uit Almelo, geen onbekende van de politie. Hij ontkent betrokkenheid, maar bij fouillering worden de sleutels van de BMW in zijn onderbroek gevonden. Uiteindelijk bekent R. Hij had gehoord dat katalysatoren veel geld opleveren vanwege de edelmetalen die erin verwerkt zijn. Hij had samen met een maat online een video gekeken hoe zo’n ding onder een auto weg te halen is.

Nog 690 dagen cel

Dat R. gepakt is heeft voor hem verstrekkende gevolgen, want hij werd enkele jaren geleden in Duitsland tot een jarenlange celstraf veroordeeld voor drugshandel via het dark web. Dat is een afgeschermd deel van het internet dat veel wordt gebruikt door criminelen. Hij zat die straf niet helemaal in Nederland uit, R. mocht bijna twee jaar eerder naar huis. Op het moment van zijn aanhouding hingen er nog 690 dagen cel boven zijn hoofd.

Politierechter De Waard veroordeelt R. tot twee maanden cel. Ook moet hij 120 dagen dagen van de nog openstaande 690 dagen uitzitten. Waarschijnlijk blijft het daar niet bij, want R. staat op 2 mei opnieuw voor de rechter op verdenking van diefstal en heling.