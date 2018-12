Almelose agenten vrijuit in wietproces

Hengelose scholieren treden op voor koningin Máxima: ‘Ik ben wel een beetje zenuwach­tig’

5:46 HENGELO - Beau Trap (11) en Jasper de Ruijter (10) staan samen met de andere leerlingen uit de groepen 7 van de St. Plechelmusschool uit Hengelo in de Grootste Schoolband van Nederland. Morgen treden zij op tijdens het Kerst Muziekgala in Den Bosch en koningin Máxima is daarbij aanwezig. Het gala wordt op 26 december uitgezonden op tv.