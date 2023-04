Almelose Avak na afwijzing visum mogelijk tóch nog naar Lego League kampioenschap in VS

Drempel­loos op vakantie in Borne: ‘Dit zijn de drukste maanden van het jaar’

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Pasteurstraat 24 in Borne de stichting Drempelloos op vakantie. Dat is niet het adres van een reisbureau, maar van een aangepaste vakantiewoning. Mensen in een rolstoel kunnen hier probleemloos op vakantie.