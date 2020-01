Almelose bejaardenverkrachter wil vrijheid na 23 jaar tbs

Nieuwe baas Avedan Ilse Saris: ‘Ik wil het goede doen’

22 januari ALMELO - Ze woont in Winterswijk en was jarenlang wethouder welzijn. Nu rijdt Ilse Saris elke dag op en neer naar Almelo. Saris (44) is de nieuwe directeur/bestuurder van Avedan. Haar taak: Het maatschappelijk werk in vijf gemeenten overeind houden. En tegelijkertijd, ruim drie ton bezuinigen. „Ik snap heel goed waar de gemeente voor staat. Ik snap het buitengewoon goed.”