Almelose ‘Boekenman’ Henri verzot op oeroude paperassen: ‘Almelo is echt een boekenstad’

Celstraf voor Almelose schutter bij carwash Nijverdal

ALMELO/NIJVERDAL Kevin W. (24) uit Almelo is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden. De rechtbank in Almelo oordeelt dat hij heeft geschoten bij de carwash in Nijverdal. De aanleiding was een ruzie op Instagram met een 21-jarige Wierdenaar.

20 april