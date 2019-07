Almelose Britt (20) op zoek naar Henkie: ‘Waar is mijn zwijntje gebleven?’

ALMELO/HELLENDOORN - ‘Wie weet waar mijn hangbuikzwijn Henkie is gebleven’? Deze oproep zette Britt Kamphuis (20) uit Almelo afgelopen week op haar Facebookpagina. Ze is op zoek naar het zwijntje Henkie, die sinds december bij een nieuwe eigenaar verblijft. Maar wie is die eigenaar?

Quote Voor onze honden was wel plek, maar een hangbuik­zwijn in een huurwoning is lastig Britt Kamphuis Britt maakte in haar tienerperiode een moeilijke periode door. Omdat ze wel een maatje kon gebruiken, kwam zwijntje Henkie bij Britt en haar moeder in Almelo wonen. De tuin werd omgespit en het beestje groeide er met veel liefde op. Toen Britt en haar moeder noodgedwongen moesten verhuizen naar een huurwoning, moest er afscheid van Henkie worden genomen. “Voor onze honden was wel plek, maar een hangbuikzwijn in een huurwoning is lastig.”

Zorgboerderij

In goed overleg werd besloten om Henkie naar Zorgboerderij de Lachende Geit in Hellendoorn te brengen. “Het was voor mij te emotioneel, dus ik heb hem niet weggebracht. Maar we hadden afgesproken dat ik Henkie nog wel met regelmaat kon bezoeken.” Britt heeft het varkentje nog enkele keren bezocht. “Hij had daar een goed leven. De mensen daar zorgden heel goed voor hem.”

Niks aan de hand, zo leek het. Totdat Britt er onlangs achterkwam dat Henkie niet meer bij de zorgboerderij verbleef. Het varkentje was opgehaald door nieuwe, particuliere eigenaren. Britt werd tot haar verdriet niet ingelicht. “En ze hebben ook geen naam of telefoonnummer van de nieuwe eigenaren, dus ik ben al maanden naar Henkie op zoek.”

Barbecue

Britt Kamphuis samen met Henkie © Britt Kamphuis Britt weigerde de zoektocht te staken en besloot een oproep op haar Facebookpagina te plaatsen. Het bericht werd binnen no-time honderden keren gedeeld en er kwamen honderden reacties binnen. De gouden tip zat er helaas niet tussen. "Mensen hadden ook zo'n zwijn in het televisieprogramma Utopia gezien, maar dat is echt een heel ander zwijn. Ik heb meerdere aflevering gekeken."



“Veel mensen vermoeden ook dat Henkie op de barbecue is geëindigd, maar dat lijkt mij sterk. Ik eet elke dag vlees en kan best tegen een geintje, maar Henkie is niet eetbaar. Hij krijgt totaal andere voeding dan een normaal varken, dus ik denk ook niet dat hij lekker smaakt.” Maar waar is Henkie dan wel gebleven? Voor Britt is het een raadsel.

Fries of Gronings accent

Zorgboerderij de Lachende Geit kan Britt helaas ook niet verder helpen. “De eigenaren van de zorgboerderij konden alleen melden dat Henkie samen met enkele andere dieren is weggegaan", vertelt ze. “De mensen die de beesten ophaalden zouden een Fries of een Gronings accent hebben gehad, maar dat is natuurlijk gissen”. Wat Britt de eigenaren kwalijk neemt? “Ze wisten dat Henkie een deel van onze familie was. Ze hebben heel goed voor Henkie gezorgd, maar ze hadden op zijn minst een telefoonnummer kunnen noteren.”

De Hellendoornse zorgboerderij zelf noemt de vermissing van Henkie erg ongelukkig. “We moesten eind vorig jaar het land verbouwen en konden het hangbuikzwijn niet meer alles geven wat hij nodig had. Zodoende moesten meerdere dieren, waaronder Henkie, naar een beter onderkomen. De eigenaren waren niet aanwezig toen die dieren waren opgehaald en onze cliënten zijn vergeten om de adresgegevens te noteren. Het is heel vervelend hoe het is gelopen, maar we kunnen de tijd niet terugdraaien. Als we wat horen, dan nemen we uiteraard contact met Britt op.”

Hereniging

De kans op een hereniging wordt steeds kleiner, maar Britt houdt hoop. “Het maakt mij niet uit waar Henkie is, zolang ik hem nog maar een keertje kan zien.”

Mensen die meer weten over de verblijfplaats van het hangbuikzwijn kunnen contact opnemen met Brittkamphuis@gmail.com.