Almelose broers blijven langer vastzitten voor dood van Lotte (14)

ALMELO - De twee broers die verdacht worden van de moord of doodslag op de 14-jarige Lotte uit Almelo blijven vastzitten. De rechtbank in Almelo heeft dat donderdagmiddag rond 12.45 uur besloten. De zitting was achter gesloten deuren.

De nu 15 en 18-jarige broers worden momenteel nog psychisch onderzocht. De rechtbank oordeelde dat er nog alle reden is om hen voorlopig vast te houden, tot de volgende zitting. Die is op 6 juli. Ook dan is het nog slechts een proforma-zitting, en geen inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Het onderzoek van justitie, zo bleek vandaag bij de rechter, zal namelijk ook dan nog niet afgerond zijn.

Ook de vader van de jongens, Hans de W., is verdachte in deze zaak. Omdat zijn vermeende betrokkenheid bij Lotte’s dood veel kleiner is dan van zijn zoons, was de 43-jarige Almeloër al op vrije voeten. Hij hoefde vandaag niet voor te komen. Wanneer de zaak tegen hem dient is nog onbekend.

In een sloot gevonden

Het lichaam van de Almelose scholier Lotte werd 10 januari gevonden in een sloot op het bedrijvenpark Het Wendelgoor, aan de rand van Almelo. De politien kreeg een anoniem telefoontje - vermoedelijk van één van de verdachten - dat daar een lichaam in het water lag. Korte tijd later werd de vader met één van zijn zoons opgepakt. De volgende dag werd ook de tweede zoon aangehouden. Behalve van betrokkenheid bij haar gewelddadige dood worden de jongens ook verdacht van het zoek willen maken van haar lichaam.

Ruzie

De jongens kenden Lotte - in elk geval de oudste heeft een relatie met haar gehad. Maar mogelijk ook de jongste broer. Bij het industrieterrein hebben de drie ruzie gekregen. Waarover is onbekend. Hoe Lotte uiteindelijk om het leven is gekomen heeft het Openbaar Ministerie niet bekend gemaakt.

Tijdens deze zitting was nu de belangrijkste vraag of de jongens nog gevangen moeten blijven, of dat hun strafzaak net als hun vader in vrijheid mogen afwachten. Vanwege de geschokte rechtsorde heeft de rechtbank bepaald, dat ze niet naar huis mogen. Ook speelt een rol dat ze worden verdacht van een ernstig feit, waarop een minimum straf staat van 12 jaar cel.

Jeugd-tbs

Dat betekent niet dat ze die straf ook krijgen, wanneer ze schuldig worden bevonden. Ze vallen namelijk onder het jeugdrecht. De oudste kan dan worden veroordeeld tot maximaal twee jaar cel, eventueel met aanvullend jeugd-tbs. De jongste kan maximaal 1 jaar cel krijgen met aanvullend jeugd-tbs. De oudste broer is weliswaar in de cel 18 jaar geworden, maar was toen hij verdachte werd van de moord op Lotte nog 17. De officier van justitie heeft donderdag niet gevraagd om hem alsnog als volwassene te berechten.

Beide jongens worden momenteel onderzocht door een forensisch instituut voor jeugdige verdachten. Dat moet helder maken in welke mate zij toerekeningsvatbaar zijn. Maar ook in hoeverre de oudste al volwassen in het leven staat.

Volledig scherm Lotte. © Shutterstock/Eigen foto