Almelose burgemeester Arjen Gerritsen is gemekker van politici zat: ‘Toon leiderschap, Nederland snakt naar rust’

ALMELO - Burgemeester Arjen Gerritsen liet zich in zijn nieuwjaarstoespraak zaterdagmiddag in het stadhuis stevig en kritisch uit over de houding van (veelal Haagse) politici en bestuurders. „Er zijn politici, juist zij die leiderschap moeten tonen, die zichzelf verliezen in onhebbelijkheden, gekissebis en gelijk halen. Over en weer. Links en rechts.”

Een onrustig jaar. Zo omschreef de burgervader 2022 tegenover de aanwezigen in het Almelose gemeentehuis. De uitlopers van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de vele effecten van al die gebeurtenissen op het wereldtoneel op Almelo en Nederland domineerden het nieuwjaarsverhaal van Gerritsen. Toch bracht 2022 ook veel positiefs aan het licht, waar de burgemeester niet aan voorbijging.

Rust

Bovenal meende hij dat Nederland nu behoefte heeft aan kalmer vaarwater. Daarin ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de huidige leiders van het land. „Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van inwoners in ons land snakt naar rust”, zei Gerritsen. „Naar behoorlijk met elkaar omgaan en naar verantwoordelijke politici die begrijpen dat zonder samenwerking en zonder het zoeken naar gezamenlijke oplossingen, het land niet bestuurd kan worden.”

Quote Dat Almelo vluchtelin­gen uit Oekraïne begin vorig jaar zo ruimhartig opving past in het beeld van een zorgzaam Almelo Arjen Gerritsen, burgemeester

Volgens de burgemeester is zo’n houding nu van levensbelang, vooral omdat het land nog herstellende is van de naschokken van corona. Gerritsen noemde scholieren en jongeren in het algemeen als belangrijk voorbeeld. Hij gaf weliswaar aan dat het langzamerhand beter gaat, maar dat het einde nog niet bereikt is. Dat er door de oorlog, inflatie en hoge gasprijzen nieuwe uitdagingen aan de deur staan, helpt niet.

Warme stad

Wel scheelt het dat Almelo het afgelopen jaar opnieuw veerkracht, gastvrijheid en zorgzaamheid toonde. „Dat Almelo vluchtelingen uit Oekraïne begin vorig jaar zo ruimhartig opving wordt vaak opvallend genoemd, maar past in het beeld van een zorgzaam Almelo”, was één van de voorbeelden die de burgemeester aanhaalde.

Gerritsen richtte zich vervolgens tot enkele Almeloërs die volgens de gemeente Almelo een extra steentje bijdroegen aan het positivisme in de stad. Zoals Corrie de Groot, die afgelopen jaar de Beste Buur Bokaal in de wacht sleepte. „Corrie maakt een soepje voor iemand die ziek is, helpt haar buren met was afhalen en opvouwen en houdt de winkel van haar vriendin open, op momenten dat die dat door ziekte zelf niet kan.”

Of Bram Reinders uit Aadorp. „Die in 2022 samen met anderen de dromen van Aadorpers inventariseerde en ze vervatte in een Dorpsambitieplan. Vanuit de behoefte om Aadorp leefbaar en vitaal te houden voor de komende generaties.” In Almelo deden Marco Schonewille en Menno de Braak vergelijkbare zaken voor de Grotestraat. „Ondernemers die in 2022 het lef toonden te investeren in een nieuwe stadsbrouwerij, slijterij én proeflokaal. En daarmee de Grotestraat dit voorjaar nieuw elan gaan geven.”

Investeren

Gerritsen besloot dat deel van zijn toespraak met de belofte dat Almelo flink gaat investeren. In de nieuwe spoorzone bijvoorbeeld, de binnenstad en de verduurzaming van woningen. „Ik hoop dat we die energie in 2023 weten vast te houden.”

Volledig scherm Burgemeester Arjen Gerritsen geeft zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak tijdens de receptie van de gemeente. © Emiel Muijderman