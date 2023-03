Almelose fietsenzaak opnieuw doelwit van inbraak: fietsen gestolen, daders spoorloos

‘Bijna 4 ton is een hoop belasting­geld’: Enschede wil tekst en uitleg NIOD over groot oorlogson­der­zoek

De politiek in Enschede neemt in mei een besluit over een omvangrijk onderzoek naar de roof van Joods vastgoed in de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeenteraad wil eerst meer informatie van de initiatiefnemer, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Pas dan zegt de stad misschien de gevraagde 380.000 euro toe.