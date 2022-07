Almelose huurbaas daagt huurder die weigert rookmelder te laten plaatsen voor de rechter

„Het gaat ons in eerste instantie om mensenlevens”, aldus deurwaarder Thomas van Wijngaarden en vastgoedmedewerker Peter Kolke van St. Joseph. Daarnaast is er een aanzienlijk financieel belang. Want wie draait op voor de kosten wanneer een verzekeraar weigert uit te keren omdat de verplichte rookmelder er niet hing?