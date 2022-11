Almelose huurders laten onderhoudsmedewerkers niet binnen: ‘Wat moeten die mensen in mijn huis?’

Politie ziet veel door de vingers bij grote verkeers­con­tro­le in Almelo, ‘Bij elke aanhanger is wel iets mis’

Oude bankstellen, bouwmateriaal en tuinafval. Vooral in het najaar rijden elk weekend volle aanhangers over de Twentse wegen. De verkeerspolitie bekijkt in Almelo of dat wel veilig gebeurt. Meestal niet, zo blijkt.

12 november